Традиционно в преддверии Нового года в регионе стартовала акция, направленная на защиту хвойных насаждений от незаконных вырубок. Сотрудники природных парков организуют среди школьников эколого-просветительские мероприятия, а работники лесничеств участвуют в патрулировании территорий лесного фонда.

В природном парке «Цимлянские пески» в девятый раз стартовал конкурс «Экологическая ёлочка». Традиционно его участниками становятся школьники Чернышковского и Суровикинского муниципальных районов Волгоградской области. Сотрудники парка напоминают о главном условии творческого соревнования: поделки ребят должны быть выполнены исключительно из природных материалов. Жюри будет оценивать новогодние игрушки, символизирующие наступающий год крысы и ЭкоЕлки.

По всем вопросам участия необходимо обращаться по тел. 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92 или по адресу электронной почты: [email protected]

В тоже время с начала декабря на территории лесного фонда государственными лесными инспекторами Волгоградской области совместно с должностными лицами территориальных подразделений Управления МВД России по Волгоградской области и казачеством проводятся рейдовые мероприятия по охране хвойных насаждений — ведется усиленное патрулирование лесов с целью предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины на территории Волгоградской области.

На сегодняшний день случаев незаконной рубки хвойных насаждений не выявлено. Вместе с тем, необходимо помнить, что штраф за одну незаконно срубленную сосну или ель составит до 4 тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. В случае нанесения ущерба, в размере превышающем пять тысяч рублей, материалы о лесонарушении направляются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений).

Сотрудники лесничеств обращаются к жителям и гостям Волгоградской области с просьбой сообщать о нарушениях лесного законодательства по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-100-94-00 или 8(8442) 30-89-89.