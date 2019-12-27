Работы по восстановлению гидротехнических сооружений региона не прекращаются. К этому моменту был завершен ремонт ещё двух плотин на прудах, который позволил ликвидировать угрозу подтопления жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селах Царицын и Лобакин Городищенского и Суровикинского районов. Кроме того, восстановленные ГТС обеспечат в общей сложности более двух тысяч человек дополнительными водными ресурсами.

Оба объекта создавались еще в советские времена для предотвращения подтопления территорий во время весеннего половодья и обеспечения водой сельхозпроизводителей. Однако в течение длительного периода сооружениям практически не уделяли внимания, что привело к их аварийному состоянию.

В рамках работ сотрудники подрядной организации привели в порядок элементы сифонов, ледозащитные сооружения, восстановили геометрические параметры плотин. Кроме того, в обоих случаях отремонтированы разрушенные опоры мостовых переездов, проезжая часть и ограждение.

Напомним, что за пять лет в регионе капитально отремонтированы почти 30 ГТС. В 2019 году также восстановлены защитные комплексы на территории Михайловки, Октябрьского и Еланского районов. В 2020 ремонт продолжится в Кумылженском, Киквидзенском и Среднеахтубинском районах. Особое внимание уделяется объектам, обеспечивающим наполнение Волго-Ахтубинской поймы, — в целом до 2024 года по губернаторскому проекту здесь планируется построить 73 водопропускных сооружения.