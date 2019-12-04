Производство тепличных овощей в регионе продолжает расти. За пять лет почти в 2,5 раза выросли площади под теплицами в Волгоградской области. В этом году масштабный инвестиционный проект с государственной поддержкой реализован в Волжском — ООО «Овощевод» завершил строительство современного комплекса на 27 гектаров.

На сегодняшний день тепличные комплексы в Волгоградской области занимают площади почти в 115 гектаров. Достигнуть таких результатов стало возможным благодаря системной работе в сфере овощеводства — одном из ключевых направлений АПК.

Производством тепличных овощей в регионе занимаются четыре крупных предприятия: ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Агрокомплекс Волжский». На начало декабря хозяйствами собрано почти 44 тысячи тонн. По прогнозам, валовый сбор в 2019-м превысит 65 тысяч тонн. В следующем году объем должен существенно возрасти за счет реализации новых проектов.

Так, в декабре 2019 года ООО «Овощевод» с государственной поддержкой завершил строительство нового комплекса площадью 27 гектаров — это самый большой показатель по вводу теплиц за последнее время. Только на этом новом участке можно будет дополнительно собирать до 20 тысяч тонн томатов в год.