В регионе увеличивается объемы продукции птицеводства. В текущем году предприятиями Волгоградской области было произведено 700,7 миллиона штук яиц. Этот показатель на 7,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Увеличение объемов производства стало возможно благодаря реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой флагманами отрасли. Так, с 2016 года реконструкцию производственных площадок продолжает агрофирма «Восток» Николаевского района. Кроме того, компания является активным участником программы развития мелиорации: за последние два года площадь под поливом возросла почти на три тысячи гектаров. Планируется, что после завершения инвестиционного проекта мощность предприятия возрастет до 240 миллионов штук яиц в год — в 2018 году объемы были на уровне 185 миллионов.

Реконструкция существующих птичников; возведение новых, оснащенных современным оборудованием корпусов на птицефабрике «Волжская» позволило ежедневно получать до 600 тысяч яиц, до двух миллионов инкубационного яйца в год, при этом объемы производства продолжают расти. Инвестиционный проект, стартовавший в 2015 году, завершится в 2022 году.

По прогнозам, итоговый результат в 2019 году составит около 760 миллионов штук яиц — это почти на 50 миллионов больше, чем шесть лет назад.