На территории природных парков региона специалисты ведут мониторинг обитателей флоры и фауны. Учетные работы проводятся на особо охраняемых природных территориях в Среднеахтубинском, Ленинском и Камышинском районах Волгоградской области. Особое внимание уделяется редким видам.

Так, в «Волго-Ахтубинской пойме» продолжается мониторинг птиц. Тут специалисты ещё наблюдают за стаями гусей, лебедей-шипунов, журавлей, уток и бакланов. Также были замечены и зимние кочующие птицы. На всех трех мониторинговых маршрутах специалисты отмечают и довольно редкие виды. К примеру, уже состоялись единичные встречи с серым сорокопутом.

Редкая, краснокнижная птица замечена на открытых участках в Среднеахтубинском районе, неподалеку от села Заплавное, а также на Петровском лимане в Ленинском районе. Интересно, что серый сорокопут, облюбовав себе место для охоты, может держаться здесь очень долго, чуть ли не всю зиму. Одновременно специалисты отмечают присутствие на ключевой орнитологической территории другого редкого вида пернатых — полевого луня. Как утверждают наблюдатели, предварительные итоги свидетельствуют об обычной для этого времени года численности зимних кочующих птиц в междуречье. Вместе с тем, в настоящее время численность серого сорокопута сокращается на большей части европейского ареала из-за изменений местообитаний, использования пестицидов и неблагоприятных погодных условий в период размножения.

В природном парке «Щербаковский» подведены итоги мониторинговых исследований, которые проводились по нескольким направлениям. Одно из них – организация и проведение государственного мониторинга краснокнижных змееяда и орла-могильника (карагуша).

К сожалению, два гнездовых участка змееяда в текущем году оказались не заселены, да и самого змееяда удалось зафиксировать в «Щербаковском» лишь раз. Во время обследования гнездовых участков орла-могильника из семи известных и выявленных в этом году заселены были только четыре гнездовых участка; орнитологи насчитали четырех птенцов — слётков.

В рамках другого направления – учёта и оценки состояния объектов животного мира – сотрудники парка исследовали 11 природных территорий. Кроме скопы и авдотки, здесь были отмечены разные виды. К примеру, дрофа встречена не только во время пролётов, но и в период гнездования и выращивания птенцов.

Вместе с тем, необычными в этом полевом сезоне стали встречи овсянки черноголовой и краснокнижной тиркушки степной. Также во время проведения учётных работ было выявлен новый гнездовой участок орла-карлика.