Ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающим в Волгоградской области, вручают гарантийные письма на приобретение жилья. В текущем году благодаря федеральной социальной выплате уже 44 ветерана и вдовы фронтовиков решили свой квартирный вопрос.

Жилье на вторичном и первичном рынках приобрели ветераны из Волгограда, Волжского, Дубовки, Михайловки, а также Даниловского, Руднянского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Алексеевского, Котельниковского, Нехаевского, Клетского, Ленинского, Николаевского районов. Размер финансовой поддержки превышает 1,3 миллиона рублей на каждого получателя. Напомним, перед заключением договоров купли-продажи все документы проходят предварительную экспертизу, чтобы исключить нарушения и недочеты, ускорить проведение сделки.

Всего за период с 2008 по 2019 годы в Волгоградской области по гарантийным письмам приобрели жилье 2056 ветеранов, общий объем федерального финансирования составил свыше 2,5 миллиарда рублей.

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