Уже совсем скоро по всему городу начнут открываться елочные базары, где можно будет приобрести ёлки и сосны. В каждом районе города появится от 2 до 12 временных мест для торговли главным атрибутом приближающегося праздника. Торговые точки будут открываться по мере готовности предпринимателей, всего их будет 57.

Так, в Тракторозаводском районе накануне новогодних праздников горожане смогут приобрести елку на специально оборудованных временных торговых площадках на ул. им. академика Бардина, 17, у рынка ООО «Рассвет» по ул. 95-й Гвардейской, 12 и по ул. Ополченской, 11а, у магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а и на прилегающей к торговому комплексу территории по ул. им. академика Богомольца, 6а.

В Краснооктябрьском районе точки по продаже хвойных деревьев откроются на прилегающей торговому комплексу территории ул. им. маршала Еременко, рядом с домами № 36 и 38 по ул. Титова, а также перед входом в торговый комплекс «Титовский», у дома № 100 по ул. им. Менделеева, напротив магазина «МАН» на пересечении улиц им. Еременко и Библиотечной, у дома № 29 по ул. 39-й Гвардейской. Еще три места под торговлю елками определены на улице Штеменко – у домов № 3а, 23 и 46.

Для жителей Дзержинского района продавать елки и сосны будут рядом с сельхозярмаркой на ул. Полины Осипенко, у дома № 59б по ул. 51-й Гвардейской, на ул. Раздольной у магазина «Магнит», на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской, напротив магазина «Покупочка» на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской, на ул. Историческая 181д, на бульваре 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»), на пр-кте им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова рядом с остановкой «Ул. им. Хорошева» по направлению в центр города, еще две площадки предусмотрены на ул. Константина Симонова, одна на ул. им. Римского-Корсакова, 8.

В Центральном районе предусмотрены места для продажи хвойников на ул. им. Ткачева, 3 и 12, ул. Новороссийской, 28, 34 и 77, Пархоменко, 51, ул. Двинской, 20 и на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.

Восемь площадок откроются в Ворошиловском районе: это ул. Профсоюзная, 21, ул. им. милиционера Буханцева, 52, ул. Кузнецкая, 71, на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской, ул. Елецкая, 1 и 21 (возле ТОК «Парус»), ул. Ростовская, 1а, и на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой.

Жители Советского района смогут приобрести символы нового года на 7 сезонных торговых площадках: возле дома № 19 по ул. Туркменской, у домов №3 и №5 по ул. Авиаторской, на проспекте Университетский, рядом с домами № 90 и № 96, на пересечении ул. Туркменской и ул. им. Тулака.

В Кировском районе торговые точки по продаже новогодних деревьев предусмотрены на пересечении пер. Краснодонского и ул. Тополевой, а также напротив жилого дома N 92 по ул. им. Кирова.

Жителям самого южного района Волгограда, Красноармейского, предлагают отправиться за новогодней красавицей на пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г, а также на ул. Пролетарскую, 45а.