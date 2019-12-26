Начиная с 26 декабря в пойме реки Царица начинает свою работу новый ледовый каток. Как сообщает РИАЦ, в первый день каток будет работать с 17:00 до 22:00, а уже с 27 декабря график работы будет с 10:00 до 22:00 ежедневно.

По данным администрации города, вчера на катке провели заключительную заливку льда, а также протестировали работу прожекторов и декоративной подсветки. Каток имеет площадь 1800 квадратных метров, необходимая температура льда поддерживается с помощью специальной морозильной установки, благодаря которой он может работать до +5◦С.