Уже сейчас сотрудники парка «Комсомольский сад» начали подготовку к Новому году. В конце декабря в парке планируется открытие ледового катка и резиденции Деда Мороза.

По данным пресс-службы парка, торжественного открытие намечено на 24 декабря с 16:00. Помимо этого с 1 по 7 января 2020 года каждый вечер в парке будет проходить дискотека под треки известного диджея.

Подробнее о предстоящих мероприятиях в таблице.

Дата Мероприятие Время
24 декабря Торжественное открытие ледового катка    «Новогодняя сказка»                                  Торжественное открытие    Резиденции Деда Мороза 16.00 — 18.00

17.00 — 18.00
25 — 27 декабря Работа ледового катка с музыкальным сопровождением Работа Резиденции Деда Мороза 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
28, 29 декабря Праздничные мастер-классы                          Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!»      Игровая программа «Новый год в Центральном»    Работа ледового катка                                          Работа Резиденции Деда Мороза 14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
29 декабря Концерт. Дуэт «Трио» (Хмызов-Ченцов, Цыганков)  Новая программа  «Другая жизнь».
Волгоградский Союз писателей, Краснознаменская,8		 17.00 — 19.00
 30, 31 декабря Праздничные мастер-классы                          Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!»       Игровая программа «Новый год в Центральном»    Работа ледового катка                                          Работа Резиденции Деда Мороза 14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
01, 02, 03, 04, 05, 06 января Праздничные мастер-классы                          Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!»       Игровая программа «Новый год в Центральном»    Работа ледового катка                                          Работа Резиденции Деда Мороза                   Новогодняя молодёжная  дискотека.   DJ ГЛЫБА 14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00 18.00 — 21.00
 07 января Интерактивная площадка «Здравствуй, Рождество!»  Праздничные мастер-классы
Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!»        Игровая программа «Новый год в Центральном»    Работа ледового катка                                          Работа Резиденции Деда Мороза                   Новогодняя молодёжная  дискотека.   DJ ГЛЫБА		 12.00 — 14.00 14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00 18.00 — 21.00
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