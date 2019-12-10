Уже сейчас сотрудники парка «Комсомольский сад» начали подготовку к Новому году. В конце декабря в парке планируется открытие ледового катка и резиденции Деда Мороза.

По данным пресс-службы парка, торжественного открытие намечено на 24 декабря с 16:00. Помимо этого с 1 по 7 января 2020 года каждый вечер в парке будет проходить дискотека под треки известного диджея.

Подробнее о предстоящих мероприятиях в таблице.