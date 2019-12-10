Уже сейчас сотрудники парка «Комсомольский сад» начали подготовку к Новому году. В конце декабря в парке планируется открытие ледового катка и резиденции Деда Мороза.
По данным пресс-службы парка, торжественного открытие намечено на 24 декабря с 16:00. Помимо этого с 1 по 7 января 2020 года каждый вечер в парке будет проходить дискотека под треки известного диджея.
Подробнее о предстоящих мероприятиях в таблице.
|Дата
|Мероприятие
|Время
|24 декабря
|Торжественное открытие ледового катка «Новогодняя сказка» Торжественное открытие Резиденции Деда Мороза
|16.00 — 18.00
17.00 — 18.00
|25 — 27 декабря
|Работа ледового катка с музыкальным сопровождением Работа Резиденции Деда Мороза
|09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
|28, 29 декабря
|Праздничные мастер-классы Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!» Игровая программа «Новый год в Центральном» Работа ледового катка Работа Резиденции Деда Мороза
|14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
|29 декабря
|Концерт. Дуэт «Трио» (Хмызов-Ченцов, Цыганков) Новая программа «Другая жизнь».
Волгоградский Союз писателей, Краснознаменская,8
|17.00 — 19.00
|30, 31 декабря
|Праздничные мастер-классы Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!» Игровая программа «Новый год в Центральном» Работа ледового катка Работа Резиденции Деда Мороза
|14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00
|01, 02, 03, 04, 05, 06 января
|Праздничные мастер-классы Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!» Игровая программа «Новый год в Центральном» Работа ледового катка Работа Резиденции Деда Мороза Новогодняя молодёжная дискотека. DJ ГЛЫБА
|14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00 18.00 — 21.00
|07 января
|Интерактивная площадка «Здравствуй, Рождество!» Праздничные мастер-классы
Новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!» Игровая программа «Новый год в Центральном» Работа ледового катка Работа Резиденции Деда Мороза Новогодняя молодёжная дискотека. DJ ГЛЫБА
|12.00 — 14.00 14.00 — 15.00 15.00 — 16.00 16.00 — 18.00 09.00 — 21.00 12.00 — 21.00 18.00 — 21.00