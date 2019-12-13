В следующем году Волгоградский аэропорт открывает рейсы по новым направлениям. С января 2020 года Международный аэропорт Волгоград и авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывают рейсы в Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Так, с 8 января по средам самолет Bombardier CRJ-200 будет курсировать по маршруту Волгоград – Челябинск – Сургут и обратно.

Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, время отправления из Волгограда – 17:00, прибытие в Челябинск – в 20:10, вылет из Челябинска через 40 минут (20:50), посадка в Сургуте – 22.:20. Обратно из Сургута самолет вылетит в 23:10, приземлится в Челябинске в 00:55, вылетит через 45 минут (01:40) и совершит посадку в аэропорту Волгограда в 03:00.

Также в рамках полетной программы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Волгограда в Казань с 4 января начнут выполняться транзитные рейсы в Омск, а с 9 января – в Новый Уренгой.

С 13 января из волгоградского аэропорта запланировано выполнение рейсов в Астрахань и Уфу авиакомпанией «Ютэйр» на самолетах ATR-72.

В Астрахань вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам в 23:00, из Астрахани самолет будет приземляться в волгоградском аэропорту по вторникам и субботам в 07:00.

Полететь в Уфу можно будет 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. В эти же дни будут осуществляться и прилеты из столицы Башкортостана в волгоградский аэропорт. Время отправления воздушного судна из Волгограда – 13.50, прилет в Волгоград – 22.30. Время перелета в одном направлении составляет 2 часа 40 минут.

Также авиакомпания «Ютэйр» с января будет осуществлять полеты в Краснодар и Сочи.

В Краснодар рейсы запланированы 3 раза в неделю — понедельник, среда и суббота. Время вылета из аэропорта Волгоград в 22:30, время прилета в Волгоград – 13:00. Время в пути на одном направлении – 2 часа.

В Сочи рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Вылет из Волгограда в 07:55, возвращение в аэропорт Волгограда – в 22:10.