В праздничные дни в Волгограде подведут итоги сразу двух городских конкурсов, а именно караоке-конкурса «Голос Волгограда» и конкурса-фестиваля зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Мероприятия будут проходить 4 января, начало в 14:00 в пойме реки Царица у главной ёлки города.

В конкурсе «Голос Волгограда», организованном МУК «Волгоградконцерт» при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда, принимают участие восемь команд, сформированные в восьми районах нашего города, а также многочисленные группы поддержки каждой команды, состоящие, по условиям конкурса, не менее чем из сорока человек. За каждой командой будет закреплен наставник, профессиональный вокалист – это известные солисты муниципальных учреждений культуры, лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Репертуар определен – самые праздничные и новогодние песни «Ой, мороз, мороз», «Три белых коня», «А снег идет» и многие другие. Следить за ходом конкурса и поболеть за свой район приглашаются все желающие.

В этот же день в парке Царицынском состоится городской конкурс-фестиваль зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Оригинальные новогодние инсталляции будут выставлены возле интерактивного музея «Россия – моя история». В этот же день жюри назовет имена победителей городского конкурса-фестиваля, а у жителей и гостей города будет возможность сделать уникальные фотографии на память.