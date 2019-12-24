В Новогоднюю ночь жителей и гостей города ждут концерты, конкурсы, световое шоу, дискотека, праздничный фейерверк и множество сюрпризов у главной елки Волгограда в парке Царицынский в пойме реки Царица. Праздничная новогодняя шоу-программа начнется 31 декабря в 23:00 и завершится 1 января 2020 года в 2:00.

В 23:55 на светодиодном экране, установленном на сцене, будет транслироваться новогодняя речь Президента РФ и бой курантов, а сразу после этого начнется новогодняя праздничная программа с участием волгоградских артистов – экстрим–шоу «JAST NAME», шоу-группы «PUDRA», популярных исполнителей Александра Харитонова и Марии Сергеевой, кавер-группы «Под каблуком», а также DJ Lar. Конечно же, главными героями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка. Ярким событием ночи обещает быть световое шоу с элементами пиротехники «Атом Шоу». В 01:00 его откроют праздничный огни фейерверка «Со всей Россией!».

Продолжатся праздничные культурно-развлекательные мероприятия уже в первый день нового года. 1 января малышей и их родителей будет развлекать детская новогодняя программа «Волшебник Новогоднего города». Она начнется в 14:00. Праздничные представления для детей будут идти в Царицынском парке ежедневно на протяжении всех новогодних каникул с 12:00 до 14:00.

Со 2 января ежедневно радовать волгоградцев и гостей города яркими шоу-программами и мюзиклами будут учреждения сферы культуры и молодежной политики районов города. Новогодний концерт на открытом воздухе покажет горожанам и Волгоградский музыкальный театр, а муниципальное учреждение «Волгоградконцерт» станет организатором открытого народного караоке-конкурса «Голос Волгограда», который состоится 4 января на сцене у главной елки. Участники – восемь команд, представляющие каждый район Волгограда.

4 января здесь же, в парке Царицынский, состоится городской конкурс-фестиваль зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Оригинальные новогодние инсталляции будут выставлены возле интерактивного музея «Россия – моя история». В этот же день жюри назовет имена победителей городского конкурса-фестиваля. Конкурс был объявлен со 2 декабря — за неделю оргкомитет уже получил более 30 заявок от авторов и творческих коллективов, так что у жителей и гостей города будет возможность сделать уникальные фотографии на память.

7 января, в Рождество, волгоградцы увидят фестиваль огня и света «Рождественское пламя» — это огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу под музыкальное сопровождение. Участники – команды пиротехников из нескольких городов России.