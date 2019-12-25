Для удобства жителей и гостей города в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт города перейдет на особое расписание. Восемь трамвайных и троллейбусных маршрутов будут работать до самого утра. А для гостей трехчасовой новогодней шоу-программы у главной елки в парке Царицынский и зрителей праздничного фейерверка с 21:00 до 5:00 от остановки «Детский центр» до музея «Россия. Моя история» будет работать специальный новогодний автобусный маршрут.

Интервал движения новогоднего маршрута составит порядка 30 минут, время отправления автобуса синхронизировано с трамвайными маршрутами № 2, 4 и №10, конечной остановкой которых также является «Детский центр». Так, трамвай №2 «Детский центр» — «Школа №36» с 22:34 до 5:50 будет работать с интервалом движения 35-40 минут. Трамвай №4 отправится от конечной в Центральном районе в 22:23 и продолжит работу до 06:03 с интервалом движения около часа. До остановки «Жилгородок» в Дзержинском районе трамваи по маршруту №10 проследуют с 22:29 до 6:07, составы будут отправляться каждый полчаса.

Троллейбусный маршрут № 9 «Спартановка — «Детский центр» с 22:04 будет работать каждый час до первых утренних рейсов. Продлит график движения, сохраняя интервальность в пределах 30 минут, и троллейбусный маршрут №12 — воспользоваться им можно будет с 22:17 и до 4:33. Из Дзержинского района с 22:00 и до 5:52 через центр Волгограда и до Советского района с интервалом порядка 30-40 минут продолжит работу троллейбусный маршрут №15А. Для жителей Красноармейского района, которые предпочтут отметить праздник рядом с украшенной елкой в парке «Юбилейный» или на бульваре им. Энгельса, с 22:11 до 5:38 с интервалом в 20 минут будет работать трамвай №11.

Праздничная новогодняя шоу-программа у главной елки города в Царицынском парке начнется 31 декабря в 23-00 и завершится 1 января 2020 года в 2:00. В 23:55 на светодиодном экране, установленном на сцене, будет транслироваться новогодняя речь Президента РФ и бой курантов, а сразу после этого начнется новогодняя праздничная программа с участием волгоградских артистов. Главными героями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка. Ярким событием ночи обещает быть световое шоу с элементами пиротехники «Атом Шоу». В 01:00 его откроют праздничные огни фейерверка «Со всей Россией!».