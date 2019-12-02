В кинозале ФГБУК «Историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (музей-панорама «Сталинградская битва») 3 декабря в 13:00 состоится городское патриотическое мероприятие «День неизвестного солдата».

Начиная с 2014 года, 3 декабря отмечается эта памятная дата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за её пределами. Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ в ноябре того же года.

В мероприятие примут участие почетные гости, одним из которых станет участник Великой Отечественной Войны Виктор Федорович Шестель, полковник в отставке, награжденный орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жукова, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Виктор Федорович 2 декабря отмечает свое 93-летие, с которым воспитанники и юнармейцы городского центра «Виктория» поздравят его на мероприятии.