Вечером 25 декабря в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится открытие юбилейной персональной выставки Сергея Щербакова «В поисках мысли», приуроченная к 60-летию мастера. В экспозиции будет представлено более сорока произведений, созданных заслуженным художником РФ за два последних десятилетия.

Также гости смогут увидеть станковую скульптуру Сергея Щербакова, которой свойственны монументальные качества – будучи увеличенной, она могла бы стать частью городской среды, придавая ей новые актуальные смыслы.

Юбилейная персональная выставка Сергея Щербакова «В поисках мысли» будет проходить с 25 декабря по 3 февраля в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова по адресу: пр. Ленина, 21. Открытие в 17:00.