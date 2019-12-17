Жителей и гостей города приглашают на заключительную выставку к Году театра в России, экспозиция которой будет выставлена в Волгоградском областном краеведческом музее. Выставка «И жизнь, и слезы, и любовь» будет посвящена Волгоградскому музыкальному театру и станет ярким заключительным аккордом музейного цикла, в течение года рассказывавшего об истории становления и развития театров региона.

Волгоградский музыкальный театр является правопреемником 2-го государственного Сталинградского рабочего театра, созданного в ноябре 1932 г., Сталинградского государственного театра музыкальной комедии и Волгоградского государственного театра музыкальной комедии. Волгоградский музыкальный театр имеет большую и яркую творческую биографию, неразрывно связанную со славной историей и культурой нашего города и страны. Сегодня он является старейшим музыкальным театром на Волге, в течение многих лет театр находился в первой пятёрке лучших творческих коллективов страны, работающих в жанре оперетты и музыкальной комедии.

На выставке «И жизнь, и слезы, и любовь» будут представлены афиши, фотодокументы, костюмы, декорации разных лет. Открытие 24 декабря в 15:000 по адресу: пр. Ленина, 7.