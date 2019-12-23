До Нового года осталось совсем немного времени. И уже завтра, 24 декабря, в парке «Комсомольский сад» начинает свою работу Резиденция Деда Мороза.

В честь этого события в парке пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждут к 17:00, в это время начнётся церемония открытия Резиденции — и это будет настоящая сказка.

Шум, веселье, фотографии с героями у гиганских башмаков — всё это ждёт волгоградцев 24 декабря с 17:00.

К слову, резиденция Деда Мороза будет работать все праздники, с 24-го декабря по 7-е января с 9:00 до 21:00.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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