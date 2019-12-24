В поселке Новая Надежда Городищенского района была окрыта ясельная группа, обустроенная в детском саду «Березка». Ясли разместились в новом корпусе, пристроенном к уже имеющемуся зданию. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Демография».

На площади почти 300 квадратных метров расположились игровая и спальная комнаты, зал для музыкальных и спортивных занятий, обеденная зона, административно-бытовые помещения. Группу будут посещать 20 детей в возрасте до трех лет — это жители поселков Степной, Красный Пахарь, Междуречье и Новая Надежда. Все путевки уже выданы родителям.

Большое внимание в расписании уделяют развитию ребятишек. Для них приобрели десятки современных игрушек, которые помогут совершенствовать мелкую моторику, развивать мышление. В программе — занятия музыкой, физической культурой, рисование.

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