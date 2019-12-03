Волгоградцев приглашают посетить на этой неделе Волгоградскую областную детскую художественную галерею, где пройдет сразу несколько интересных мероприятий.

5 декабря гостей приглашают на концерт ансамбля старинной музыки «Конкордия», где прозвучат произведения по мотивам трагедии В. Шекспира «Гамлет». Композитор, автор программы, главный хормейстер – Нина Стукановская, консультант – заслуженный деятель искусств России Михаил Рубцов. Начало в 15:00. Вход бесплатный.

В детской художественной галереи состоится концерт и лекция Культура

7 декабря в Волгоградской областной детской художественной галерее состоятся лекция и концерт в рамках проекта «Территория мысли». Кандидат философских наук Александра Воробьева прочитает лекцию «Как становятся гениями: детство великих художников». На лекции пойдёт разговор о судьбах Леонардо да Винчи, Эдварда Мунка, Сальвадора Дали и других известных живописцев. Специальные гости вечера – музыкальная группа «Parovozы Поликарпа», акустическое трио, исполняющее песни волгоградского поэта и музыканта Максима Кочеткова. Творчество группы продолжает традицию русского акустического рока.
ПРОГРАММА:
17:00 — 18:30 — лекция
18:30 — 19:20 — концерт
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
Взрослый — 100 руб.
Детский — бесплатно.

В детской художественной галереи состоится концерт и лекция Культура

Волгоградская областная детская художественная галерея находится по адресу: ул. Советская, 26 (вход со двора).
Тел.: 8(8442)38-69-29

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