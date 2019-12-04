Если вы ищите необычный новогодний подарок для родных и близких, да ещё и ручной работы, то вам обязательно нужно посетить ярмарку-выставку изделий ручной работы. Ярмарка уже начала свою работу в ТРЦ «Акварель» и продлится она до 8 января. Здесь вы сможете выбрать оригинальные мягкие игрушки, натуральный мёд и сладости, пряники ручной работы, качественные изделия из натуральной кожи, украшения и многое другое.

Как сообщают в пресс-службе торгового центра, на ярмарке можно будет найти авторские броши, серьги, ювелирное кружево и оригинальные заколки для волос. Также тут имеется мыло ручной работы и натуральная косметика.

Для любителей сладкого на ярмарке продают мёд, пастилу, запечённое варенье и фруктовые чипсы. Конечно, тут есть и подарочные рождественские наборы, которые состоят из термостакана, блокнота, мёда, печенья, чая и игрушки на ёлку.

Ещё тут можно будет прибрести изделия из кожи прямиком из Севастополя. Качественные натуральные кожаные обложки на документы и блокноты, портмоне, кошельки и брелоки. Такой подарок прослужит много лет, особенно подойдёт практичным людям — они по достоинству оценят долговечность такой вещи.

Ярмарка открыта каждый день. График работы на текущей неделе: с 11:00 до 21:00, со следующей: с 10:00 до 22:00.