В новом году с 1 по 7 января в пойме реки Царица у главной ёлки для детей будут проходить новогодние спектакли. Интерактивная новогодняя сказка «Волшебник новогоднего города» будет состоять из театрализованной сказки и интерактивной части с увлекательными хороводами и играми. Детский праздник будет проходить 1 января с 14:00 до 16:00, со 2 по 5 января и с 7 по 8 января — с 12:00 до 14:00.

«Волшебник новогоднего города» — это яркая музыкальная интерактивная программа по мотивам известной сказки, главные герои которой — девочка Дороти и щенок Тотошка. Они отправляются в путешествие в новогодний город к волшебнику Деду Морозу, исполняющему все заветные желания. По дороге встречают новых друзей — Железного Дровосека, Страшилу и Трусливого Льва. Но в новогоднем городе друзей поджидает не Дед Мороз, а злой волшебник Мор-ОЗ, он заколдовывает по очереди всех персонажей и отнимает у них надежду на исполнение желаний. Когда друзья теряют всякую надежду на спасение и осуществление новогодних чудес, они встречают символ нового года — мышонка, который возвращает всем праздник.

Во второй части шоу-программы — новогодние хороводы, танцы, аттракционы, игры и специальные подарки от Деда Мороза, Снегурочки и Мышонка. Новогоднее представление наполнено развивающими и подвижными играми, хороводами с участниками сказки, оригинальной сюжетной линией, яркими хореографическими интермедиями и музыкальными зарисовками.