В ближайшую пятницу ТРЦ «Акварель» проведет бесплатный мастер-класс по живописи для всех желающих. Мастер-класс по рисованию акрилом будет вести профессиональный художник, дизайнер, автор многочисленных перфомансов Алёна Васильцова.

Участники мастер-класса с помощью холстов и акриловых красок создадут художественные произведения, а средства от продажи созданных картин направят в кошачий приют «Домик».

Мастер-класс состоится 20 декабря в Мастерской чудес ТРЦ «Акварель». Начало – в 17:00. Длительность – 2 часа.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 89375392964.

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