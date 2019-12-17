В ближайшую пятницу ТРЦ «Акварель» проведет бесплатный мастер-класс по живописи для всех желающих. Мастер-класс по рисованию акрилом будет вести профессиональный художник, дизайнер, автор многочисленных перфомансов Алёна Васильцова.

Участники мастер-класса с помощью холстов и акриловых красок создадут художественные произведения, а средства от продажи созданных картин направят в кошачий приют «Домик».

Мастер-класс состоится 20 декабря в Мастерской чудес ТРЦ «Акварель». Начало – в 17:00. Длительность – 2 часа.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 89375392964.