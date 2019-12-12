Уже в эти выходные в ТРЦ «Акварель» пройдут первые новогодние ёлки для детей. 14 и 15 декабря юные гости смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку и побывать в настоящей Белой сказке. В программе запланированы яркие анимации, спектакли и танцы.

14 декабря

14:00-15:00 – Анимация со сказочными снежинками и весёлые игры около ёлки.

15:00-18:00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и новогодние номера детских творческих коллективов.

15:00-17:00 – Встречаем символ Белой сказки – Белого филина и делаем классные снимки для Инстаграм!

18:00-19:00 – Новогодний спектакль «Кошкин дом» от Волгоградского театра кукол.

15 декабря

14:00-15:00 – Весёлые игры около праздничной ёлки со сказочными снежинками.

15.00-18.00 – Дед Мороз и Снегурочка снова в ТРЦ «Акварель»! Игры, вручение подарков и выступления детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.

15.00-17.00 – Фантастические снимки с Белым филином около красавицы-ёлки!

15.30-16.30 – Сказочная анимация «Рапунцель – принцесса из башни», игровое шоу с Рапунцель и Принцем.

18.00-19.00 – Танцуют все! Яркий и зажигательный концерт детских коллективов Волгограда.

Также в эти дни будет работать и Секретная служба Деда Мороза. Принесите подарок для своего ребёнка в секретную службу (рядом с центральным атриумом). А добрый Дедушка Мороз торжественно вручит его вашему малышу. Это бесплатно.

14:00-17:00 – Сбор подарков.

15:00-18:00 – Вручение подарков Дедом Морозом.