Уже в эти выходные в ТРЦ «Акварель» пройдут первые новогодние ёлки для детей. 14 и 15 декабря юные гости смогут увидеть Деда Мороза и Снегурочку и побывать в настоящей Белой сказке. В программе запланированы яркие анимации, спектакли и танцы.
14 декабря
14:00-15:00 – Анимация со сказочными снежинками и весёлые игры около ёлки.
15:00-18:00 – Игры, фотографии с Дедушкой Морозом и новогодние номера детских творческих коллективов.
15:00-17:00 – Встречаем символ Белой сказки – Белого филина и делаем классные снимки для Инстаграм!
18:00-19:00 – Новогодний спектакль «Кошкин дом» от Волгоградского театра кукол.
15 декабря
14:00-15:00 – Весёлые игры около праздничной ёлки со сказочными снежинками.
15.00-18.00 – Дед Мороз и Снегурочка снова в ТРЦ «Акварель»! Игры, вручение подарков и выступления детских творческих коллективов с тематическими новогодними номерами.
15.00-17.00 – Фантастические снимки с Белым филином около красавицы-ёлки!
15.30-16.30 – Сказочная анимация «Рапунцель – принцесса из башни», игровое шоу с Рапунцель и Принцем.
18.00-19.00 – Танцуют все! Яркий и зажигательный концерт детских коллективов Волгограда.
Также в эти дни будет работать и Секретная служба Деда Мороза. Принесите подарок для своего ребёнка в секретную службу (рядом с центральным атриумом). А добрый Дедушка Мороз торжественно вручит его вашему малышу. Это бесплатно.
14:00-17:00 – Сбор подарков.
15:00-18:00 – Вручение подарков Дедом Морозом.