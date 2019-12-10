Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги реализации соглашения, заключенного с администрацией Волгоградской области в 2019 году. Компания успешно завершила проект по обеспечению мобильной связью и 4G-интернетом 27 малых населенных пунктов и инвестировала в развитие телекоммуникаций региона 750 млн рублей.

Масштабный технологический проект реализован Tele2 совместно с администрацией Волгоградской области в рамках работы по ликвидации цифрового неравенства в регионе. Основная задача соглашения — расширение сети на территориях с малой плотностью населения, обеспечение жителей отдаленных от областного центра населенных пунктов голосовой связью и скоростным мобильным интернетом.

В рамках проекта в эксплуатацию были введены несколько десятков новых объектов сетевой инфраструктуры. При выборе населенных пунктов для строительства технические специалисты учитывали отсутствие стабильного сигнала мобильной связи, низкую плотность населения, наличие сложного рельефа, препятствующего качественной работе оборудования.

По итогам строительства свыше 18 тысяч жителей области, проживающих на территории 27 хуторов, сел и деревень, получили возможность пользоваться полным комплексом современных и качественных услуг связи и мобильного интернета. Помимо традиционной голосовой связи, им стали доступны все возможности стабильного высокоскоростного интернета — онлайн-сервисы, обучение, общение в соцсетях и мессенджерах.

Новые базовые станции сотовой связи в стандартах 2G/3G/4G работают на территории Ленинского, Урюпинского, Дьяконовского, Светлоярского, Суровикинского, Камышинского, Еланского, Калачевского, Новониколаевского, Палласовского, Старополтавского, Фроловского, Среднеахтубинского, Новоаннинского, Даниловского, Николаевского, Котельниковского, Дубовского, Алексеевского и Жирновского районов области.

Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2:

«Устранение цифрового неравенства в Волгоградской области – стратегическая задача, над которой мы планомерно работаем с администрацией региона. Общие усилия помогают эффективно и в короткие сроки расширять зону покрытия сети и строить инфраструктуру в небольших селах и деревнях. Новые базовые станции поддерживают все современные стандарты связи, а значит наши новые клиенты могут пользоваться услугами в полном объеме. Сотрудничество имеет особое социальное значение, и мы горды тем, что совместные планы реализованы своевременно и на высоком технологическом уровне».