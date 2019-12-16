Уже в ближайшие выходные Волгоградский областной театр кукол представит премьеру праздничного представления новогодней сказки «Зимняя история Ёжика и Медвежонка», а также хоровод у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Мышкой и другими персонажами. В этом году театр поставил для своих зрителей – детей и взрослых – замечательные сказки Сергея Козлова, инсценировку по мотивам которых выполнил главный режиссёр театра Тимур Мустафин. Постановщик – Ярослав Осколков из Санкт-Петербурга.

По сюжету «Зимней истории Ёжика и Медвежонка» зверята в зимнем лесу обнаруживают, что есть такой праздник – Новый год и традиция его встречать. Для хорошего праздника нужны ёлка, игрушки и, конечно, чудо. О том, как им удаётся всё это отыскать и устроить и рассказывает добрый и очень музыкальный спектакль. Композитор – заслуженный работник культуры России Сергей Балакин.

Художник-постановщик спектакля Вероника Горбунова создала атмосферу заснеженного леса, а куклы получились очень выразительными, потому то при их создании за основу были взяты кинематографические образы известных советских актёров.

Представления будут проходить с 21 декабря по 8 января.