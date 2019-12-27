Жителей и гостей города приглашают на мероприятия, которые станут началом новогоднего марафона культурно-массовых развлечений. Марафон стартует у главной елки города в пойме реки Царицы будет 28 декабря. В этот день в 14:00 начнется двухчасовой молодежный фестиваль «Самовар». В продолжение праздника на площадке рядом с интерактивным музеем запланированы семейная развлекательная программа и хоккейная товарищеская встреча на катке. Также вблизи главной елки будет организована праздничная торговля — волгоградцам предложат горячие напитки и лакомства.

Для гостей фестиваля «Самовар» прозвучат музыкальные номера, будут работать новогодние фотозоны. Волгоградцы услышат песни прошлых лет и современные композиции в исполнении местных коллективов.

Семейная развлекательная программа «Новогоднее настроение» начнется в 16:00. Гости мероприятия станут свидетелями дефиле новогодних персонажей, а также увидят вокальные и танцевальные номера от лучших коллективов города. В это же время на катке в парке Царицынский состоится новогодняя хоккейная товарищеская встреча «Мы мороза не боимся!». На лед выйдут футболисты, занимающиеся в муниципальной спортивной школе №19. Ребята сменят привычные бутсы на коньки и продемонстрируют умение владеть клюшкой и шайбой. Затем их сменят воспитанники хоккейного клуба «Динамо», которые проведут мини-турнир в разных возрастных категориях.

В этот же день в Красноармейском районе состоится традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году он пройдет в седьмой раз. Сказочные персонажи проследуют от улицы Остравской по дублеру Второй продольной магистрали до бульвара им. Энгельса. Возглавят колонну Дед Мороз и Снегурочка верхом на лошадях. У главной районной елки состоятся праздничные гуляния с участием местных коллективов, танцевальный флешмоб и торжественное зажжение елочных огней.