Музей-заповедник «Старая Сарепта» завершает проект «Двенадцать», заключительной выставкой которого станет экспозиция «Школьные годы чудесные».

На выставке «Школьные годы чудесные» многие с ностальгией вспомнят знакомые им с детства вещи. Это школьные, комсомольские и спортивные значки, логарифмическая линейка, образцы школьной формы разных лет, открытки, пионерские программы. Кроме того будет представлены школьный портфель и сумка-балетка, которую любили школьницы 50-х годов прошлого века. Здесь же можно увидеть чернильницу и различные перьевые ручки, которыми пользовались школьники в послевоенном Сталинграде, учебники 30-х годов и книжки, которые читали мальчишки и девчонки тех лет.

Выставка откроется 18 декабря в 14:00. Вход на открытие выставки свободный. Справки по телефону 8 (8442) 67-33-02.

Напомним, проект «Двенадцать» был запущен в январе 2019 года в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года посетители музея могли познакомиться с двенадцатью уникальными музейными коллекциями. Каждая новая экспозиция проекта «Двенадцать» открывала для посетителей самобытные исторические предметы, например, старинную утварь, редкие значки, раритетные хронометры, коллекции открыток и многие другие экспонаты, хранящиеся в фондах «Старой Сарепты».