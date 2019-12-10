Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев открыть для себя необычный формат интеллектуального отдыха – игру-квиз «Элементарно», которая стартует в декабре.

Игра «Элементарно» рассчитана на несколько команд, в которые могут входить семьи, друзья или одноклассники, которых объединяет азарт, желание победить, любовь к головоломкам и чувство юмора. Поскольку впереди Новый год, то и тему квиза в «Старой Сарепте» подготовили праздничную. Задания на смекалку о старых добрых новогодних мультфильмах, фильмах и песнях. В уютной рождественской атмосфере немецкой библиотеки можно будет проверить свои знания, а также приятно провести время.

12+

Время проведения: 50 минут.

Программа по предварительной записи.

Группы: от 10 до 25 человек.

Стоимость: 150 руб.

Запись по телефону: 67-33-02.