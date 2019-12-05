Музей-заповедник «Старая Сарепта» начинает прием заявок и работ на V Международную научно-практическую конференцию «Гамелевские чтения». Работы будут принимать до 25 марта 2020 года.

Участниками конференции могут быть учащиеся средних общеобразовательных, средних специальных учебных заведений, студенты и аспиранты высших учебных заведений; а также преподаватели средних общеобразовательных, средних специальных, высших учебных заведений. Минимальный возраст участников – 14 лет.

Конференция проходит в 2 этапа: заочный и очный. На заочном этапе осуществляется оценка письменных работ членами жюри конференции. Независимо от оценки письменных работ, все работы допускаются к очному этапу. На очном этапе участники конференции лично осуществляют защиту своих работ перед членами жюри.

Тематика работ не ограничена, при этом работа должна носить оригинальный характер и иметь актуальность. О времени и месте проведения очного этапа конференции будет сообщено отдельно каждому участнику, подавшему заявку.

Работа должна быть представлена в организационный комитет Конференции в электронном формате на адрес [email protected]. Можно также доставить работу на электронном носителе по адресу Волгоград, ул. Изобильная, 10, стр. 1 «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» (здание администрации музея), кабинет 19 (Научно-издательский отдел).

Подробную информации смотрите в Положении о конференции на нашем сайте http://sareptamuseum.ru. По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефонам (8442) 67-32-50 или 8-960-87-07-364 (Парфенов Александр Евгеньевич) или на адрес [email protected]