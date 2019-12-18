Тех, кто хочет познакомиться с необычным праздником музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на калмыцкий Новый год. Древний калмыцкий праздник «Зул» — праздник лампад и начала новой жизни.

Мероприятие состоится 22 декабря, начало в 13:00. Во время интерактивной программы гости узнают о новогодних традициях наших соседей – калмыков. Увидят убранство калмыцкой кибитки, и познакомятся с их духовными традициями. У посетителей будет возможность загадать желания, покрутив буддистский барабан-кюрде, наполненный мантрами, увидеть национальные костюмы калмыцких женщин и мужчин, погадать на «альчиках». Завершит программу мастер-класс, во время которого можно приготовить калмыцкие борцоги и отведать калмыцкий чай — джомба обладающим особенными свойствами в Зул, и каждый приобщится к ритуалу продления жизни в праздник калмыцкого Нового года.

Стоимость: 400 рублей

Обязательна запись по телефону: 67-33-02