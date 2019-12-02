2 декабря на Аллее Героев сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» начали выполнение рекомендаций, выданных специалистами Центра защиты леса Волгоградской области, для сохранения Сталинградского тополя. Проведенная экспертами лесопатологическая экспертиза показала, что тополь нуждается в проведении мероприятий по формированию кроны. Для проведения работ выбран период после окончания вегетационного периода, когда дерево находится в состоянии покоя.

​Напомним, исследование, которые были проведены в теплое время показали, что необходимо провести обрезку крупной кронообразующей ветви нависающую над пешеходной зоной. Из-за того, что ветвь расположена под углом в 35 градусов, она создает дисбаланс, угрожающий при определенной ветровой или снеговой нагрузке надломом и повреждением всего дерева. Также необходимо провести формирование всей кроны природного памятника, обработав массивные скелетные ветви. Перед началом кронирования на месте встретились сотрудники администрации Центрального района, МБУ «Волгоградзеленхоз» и члены Общественной палаты Волгограда, чтобы обсудить разработанную технологическую карту.

Чтобы провести работы, на Аллею Героев пригнали спецтехнику, в том числе автогидроподъёмник с рабочей высотой до 24 метров. Работы будут проведены в несколько этапов. После кронирования агрономы обработают ветвь садовым варом, состав которого будет способствовать естественному заживлению, защитит от заражения и гниения.

Своевременное проведение данных мероприятий снизит нагрузку на основание тополя и даст возможность расти новым побегам вертикально, что позволит за один сезон сформировать правильную крону, не создающую угрозу для высоковозрастной части растения.