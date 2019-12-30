В преддверии нового года школы региона получили новые автобусы, которые будут перевозить школьников Волгограда, Михайловки, а также 30 муниципальных районов Волгоградской области. Ключи от автобусов руководителям учреждений вручила заместитель губернатора Зина Мержоева.

29 из 70-ти новых автобусов рассчитаны на 10-12 человек; 37 единиц — на 21-24 пассажиров; четыре автобуса предназначены для перевозки 13-20 человек. Все машины отвечают требованиям и правилам перевозки детей, в них удобно и безопасно. Техника, переданная учреждениям сегодня, стала уже вторым траншем в 2019 году — ранее были предоставлены 90 современных машин. Отметим, в настоящее время в Волгоградской области школьные автобусы развозят учеников по 649 маршрутам, охватывают 723 населенных пункта.

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