Волгоградская область присоединилась к Международной недели информатики и всероссийской акции «Час кода». Мероприятия в рамках акции будут проходить с 4 по 15 декабря в Центре проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» на базе Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького.

Увлекательные уроки будут способствовать актуализации имеющихся знаний, развитию аналитического мышления, логики и оперативной памяти, расскажут о ключевых технологических трендах, профессиях и перспективах в ИТ-сфере, а также повысят интерес школьников к изучению информатики и программирования.

Учебный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» и Клуб программирования «СтануГуру» подготовили для школьников мастер-классы, ролевые и профориентационные игры, направленные на развитие навыков программирования.

На мастер-классе «Искусство презентации» учащиеся изучат основные приемы построения и дизайна презентации, рассмотрят современные тренды 2020 года в графическом представлении в программе MS PowerPoint.

Ролевая профориентационная игра «Ты в IT!» направлена на профориентирование школьников старших классов в период определения будущего вуза. Игра позволяет попробовать себя в нескольких профессиях и включает также работу в команде и выявление лидерских навыков.

Мастер-класс «Алгоритмы и исполнители» затрагивает основные базовые понятия информатики, позволяет в игровой форме научиться составлять алгоритмы и использовать их как в жизни, так и в программировании.

На мастер-классе по графическому дизайну «Книжная полка» участники научатся создавать коллаж в графической среде paint.net, изучив базовые инструменты и опробовав современные тренды в графическом дизайне.

Мастер-класс «Ваш выбор» заключается в изучении и применении статистических функций пакета программ Excel/CALC в интерактивной игровой форме. Старшеклассники смогут научным методом выбрать свой вуз из нескольких, основываясь на своей экспертной оценке параметров учебных учреждений.

Ролевая игра «ТехноМастерская: изобретаем будущее» позволит стать ученым в IT-лаборатории и придумать идею технического устройства будущего времени.

Предварительная запись для группового посещения мероприятий центра проекта «Твой курс: ИТ для молодежи».

Дополнительная информация по тел.: 8(8442) 33-11-48 (Электронный читальный зал), 8-927-512-97-10 (зав. отделом «Электронный читальный зал» Мария Вячеславовна Гончарова).