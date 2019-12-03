У школьников есть возможность лично встретится с героем России, майором Дмитрием Воробьевым. Встреча состоится 6 декабря в преддверии праздника Дня героев Отечества.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в нашей стране 9 декабря. История праздника ведет свое начало еще со времен Российской Империи, когда 26 ноября (по старому стилю) отмечали День георгиевских кавалеров. В 1769 г. российская императрица Екатерина Великая Вторая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. После Октябрьской революции 1917 года праздник был отменен, а статус ордена был восстановлен лишь в 2000 году.

В зале-лектории Интерактивного музея «Россия-Моя история» школьники встретятся с майором Дмитрием Воробьевым, которому Указом Президента РФ от 28 марта 2000 года присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона. Все желающие смогут задать вопросы почетному гостю, а за самые интересные – получить призы на память.

Для участников встречи также состоится тематическая экскурсия по выставкам «Рюриковичи» и «Романовы», посвященная Героям Отечества в нашей истории.

Начало мероприятия – 6 декабря в 15:00. Для участия необходима предварительная запись по телефонам +7 (8442)97-91-81 или +7(8442)97-91-88.