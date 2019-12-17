РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн. рублей.

В этом году в грантовом конкурсе «Помогать просто» победили семь волгоградских проектов. Общая сумма грантов более 330 000 рублей.

Проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.

Среди поддержанных местных инициатив — проект вовлечения волгоградских волонтеров в деятельность по организации досуга и развивающих занятий для детей с онкологическими — гематологическими заболеваниями. В рамках этого проекта добровольцы разработают методические пособия в виде тактильных книг с использованием разного вида тканей и природных материалов, а также проведут занятия для детей, находящихся на длительном лечении и имеющих ограничения в контакте с окружающим миром и внешней средой.

На базе подростково-молодежного клуба «Луч» волонтеры из поискового отряда «Волга» создадут уникальный зал воинской славы. Все экспонаты и интерактивные экспозиции они сделают своими руками.

Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красноармейском районе организуют школу волонтёрского мастерства «Доброволец однажды – доброволец навсегда». Здесь «трудные подростки» встретятся с представителями различных волонтерских направлений: экологии, «Победы», медиа, культуры, медицины, а также проведут ряд волонтерских акций — высадят аллею добра, организуют экскурсии в музей, и уберут территорию памятника воинам ВОВ.

Проект студентов физкультурной академии «Я – Олимпиец!» поможет детям с ограниченными возможностями здоровья проникнуться олимпийским движением. Волонтеры проведут для них занятия по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, хоккею на траве, теннису, с применением специализированного профессионального инвентаря. Дети встретятся с олимпийскими и параолимпийскими чемпионами, и познакомятся с настоящим олимпийским факелом. Итоговым событием проекта станет «Безграничный олимпийский фестиваль», где маленькие горожане покажут, полученные в Олимпийских видах спорта навыки.

Конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства и направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок на грантовый конкурс «Помогать просто» — 279. Участники конкурса — люди совершенно разных возрастов и профессий — предлагают все больше нестандартных направлений и методов волонтерской деятельности. Это говорит о том, что конкурс не только обеспечивает поддержку актуальных для конкретного города инициатив, но и в целом расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся», — отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и список победителей можно узнать на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: www.fcsp.ru.