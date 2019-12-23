С начала старта профилактической акции по защите хвойных насаждений от незаконной вырубки в преддверии Нового года было проведено порядка 650 рейдов. Во время рейдов сотрудниками лесничеств был пресечен один случай браконьерства.

Ежегодные профилактические мероприятия дают значительные позитивные результаты: количество случаев браконьерства снижается — в этом году выявлен только один факт нарушения законодательства.

По информации облкомприроды, за незаконно срубленную ель или сосну полагается штраф: обычному гражданину это может обойтись в сумму от трех до четырех тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 40 тысяч, юридическому — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предстоит компенсировать и сумму ущерба — порядка девяти тысяч рублей.

Лесники напоминают, что новогодние деревья можно приобрести в специально отведенных для этого точках, в том числе в питомниках региона.