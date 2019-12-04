Специалисты регионального оператора ООО «Управление отходами — Волгоград» провели информационно-разъяснительную деятельность с юридическими лицами Волгоградской области.

По итогам выездных мероприятий с региональным оператором заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов более 400 организаций. На данный момент с районных центров продолжают поступать заявки на заключение договора от юрлиц, а также досылаются недостающие документы. Рабочие встречи проходили с конца октября по 29 ноября. Общее количество присутствующих – более 600 человек, среди которых встречались и физические лица.

Напомним, юридические лица могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами — Волгоград» или удаленно — на официальный адрес электронной почты регионального оператора [email protected] , а также используя систему электронного документооборота СБИС и ДИАДОК.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут лично обратиться по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская д. 14Б, по номеру 8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200-208. Телефон для физических лиц — 8-800-350-43-48. Порядок заключения договоров с региональным оператором указан на официальном сайте «Управление отходами — Волгоград».

Заключение договора на вывоз ТКО является обязанностью предпринимателей и юридических лиц, согласно федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»). Физическим лицам коммунальная услуга предоставляется в рамках договора публичной оферты, размещенном в газете «Волгоградская правда. Документы» от 28 декабря 2018 года и на официальном сайте регионального оператора www.uo34.ru.