12 декабря на территории АНО ДПО «Международной академии профессионального образования» состоялся семинар с общественными жилищными инспекторами по вопросам в сфере ТКО.

Цель данного мероприятия – информирование участников об итогах деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в регионе за 2019 год.

В адрес регионального оператора поступило более 40 обращений со всего региона. Отмечается высокий интерес к теме обустройства контейнерных площадок, жители жалуются на недостаточное количество баков или их отсутствие в тех местах, где по мнению общественников, должны быть установлены новые баки.  Представитель ООО «Управление отходами  — Волгоград» напомнил, что оборудование и содержание контейнерных площадок находится в зоне ответственности органов местного самоуправления. Региональный оператор может устанавливать баки только в местах, занесенных в обязательный реестр.  Реестр площадок можно запросить у органов местного самоуправления.

Не обошли стороной вопрос по не заключению юрлиц  с региональным оператором на вывоз ТКО. До сих пор в области остаются юрлица, которые скрываются от данной обязанности, чем нарушают законодательство. К сожалению, данная проблема носит всероссийский масштаб. Недобросовестные юрлица вывозят свои отходы в лучшем случае — в контейнеры многоквартирных домов, в худшем – в ближайший овраг. Регоператор продолжает искать пути решения этого вопроса.

Модератором встречи выступил руководитель Института общественных жилищных инспекторов и экспертов, председатель общественной инспекции – Капустин Олег Семенович.

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