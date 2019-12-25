Регион получил ещё одну партию новых автомобилей для медицинских учреждений. На данный момент в Волгоградской области обновлено уже 94% машин скорой помощи.

Очередная поступившая в регион партия спецмашин включает в себя 14 автомобилей скорой помощи класса «В» и шесть реанимобилей класса «С».

На этот раз 11 единиц новой техники отправят в центральные районные больницы, еще три авто класса «В» пополнят автопарк клинической станции скорой медицинской помощи. Что касается реанимобилей, то четыре из них предназначены для оказания помощи малышам — они поступят в детскую областную больницу и перинатальные центры региона. Еще две «скорых» для реанимационной помощи взрослым направят в больницу №25.

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