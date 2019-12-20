На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» были завершены работы по экологической реабилитации трех озер. Проведенные мероприятия не только помогут восстановить утраченное биоразнообразие на деградированном участке, но и будут способствовать активному развитию экологического туризма.

В ходе реализации проекта были проведены работы по дноуглублению озер Камышистого, Проклятого и Кружного с созданием глубин до 2,5-3 метров, изменению рельефа ложа озер, укреплению откосов береговых склонов, удалению чужеродных древесно-кустарниковых видов и высадке типичных пойменных ландшафтов растений. Проведенные мероприятия будут способствовать увеличению емкости озер, улучшению гидрологического и гидрохимического режимов, улучшению качества воды, уменьшению вероятность возникновения заморных явлений.

Напомним, что в этом году в районе трех расчищенных озер начал функционировать разработанный сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» новый туристический маршрут. Здесь будут проводиться лекционные и практические занятий для школьников и студентов, а также все желающие, прогуливаясь вдоль берегов озер, могут узнать о типичных для этой зоны представителях флоры и фауны, краснокнижных видах, встречающихся на маршруте, а также о том, какая работа проводится экологами для их сохранения.