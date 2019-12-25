31 декабря закончится не только 2019 год, но и «десятые». Мы помним и «лихие» девяностые, и «гламурные» нулевые. Но чем же запомнится текущее десятилетие? В «десятые» стал активно развиваться диджитал, и наша жизнь кардинально изменилась. Почти все эти перемены связаны с двумя вещами: смартфонами и мобильным интернетом.

2010: соцсети

В 2010 году появилось новое приложение – Instagram. В тот же день его скачало 25 тысяч человек, а сейчас его аудитория составляет более миллиарда пользователей. За следующие 10 лет соцсети плотно вошли в нашу жизнь, и при устройстве на работу некоторые уже привыкли предъявлять свою страничку в Facebook – 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей. Это стало привычным благодаря развитию мобильного интернета. В России сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны. Операторы связи активно развивают связь четвертого поколения, например, Билайн за два года более чем вдвое увеличил число базовых станций.

2011: мессенджеры

В 2009 году был создан WhatsApp, постепенно осваивавший российский рынок – к 2015 году в России им пользовались 7,5 млн человек. А в 2013 году создатель «ВКонтакте» Павел Дуров запустил мессенджер Telegram. Уже в первый год его аудитория достигла 1 млн человек. Кто-то пользовался им из-за безопасности, кто-то из-за «легкости», а кто-то из-за смешных стикеров с енотами.

2012: смартфоны

В 2008 году на рынок вышел iPhone 3G, а в 2012 году в продажу поступил Samsung Galaxy S III и Sony Xperia E. 1 ГБ оперативной памяти, 8-мегапиксельная камера, дисплей с диагональю в 4,8 дюймов – средние характеристики телефона тех лет. Сейчас смартфоны совсем другие, они заменяют плеер, планер, фитнес-тренера, кинотеатр. В результате почти 30 млн россиян выходят в интернет только со смартфона (у десктопов это число вдвое ниже).

2013: мобильный интернет

Развитие соцсетей и мессенджеров происходило вместе с ростом популярности смартфонов. Причина этого роста — становился все более доступным мобильный интернет. В начале 2010-х по всему миру, включая Россию, начали внедряться сети поколения 4G. Уже в 2013 году Билайн запустил в Москве первую сеть 4G, а за 10 месяцев 2019 года, реализуя задачу по усилению 4G на территории страны, стал лидером среди операторов связи по скорости роста сети 4G. Сейчас уже 90% молодежи в России пользуется мобильным интернетом.

2014: Удаленная работа

В 2014 году на рынке «чистых фрилансеров» было 34%, в 2019 – уже 52%. Не последнюю роль в развитии тренда сыграло улучшение качества интернета – большая часть фрилансеров (69%!) находит работу именно в сети. Теперь можно хранить все нужные для работы данные прямо в облаке, и начать трудовой день где угодно.

2015: Умная техника

В 2010-м казалось, что умная техника – это новый ноутбук. Но в 2015 году стартовала продажа умных часов Apple Watch. С тех пор «поумнели» колонки, пылесосы, и даже наши дома. Теперь мы реже теряемся в незнакомых городах с GPS-картами, голосовые помощники могут ответить на вопросы, а видеоняни помогают следить за детьми.

2016: Оплата телефоном

В октябре 2016 года в России запустился Apple Pay, в 2017 году за ним «подтянулся» Google Pay. Так телефоны стали «мобильными кошельками».

2017: Youtube, сериалы, стримы

В 2017 году на Youtube вышло шоу «вДудь», которое задало новые тренды на контент в интернете. Для ряда пользователей телевидение заменил YouTube, ставший платформой с контентом на разный вкус. Интресно, что изначально платформу создали трое приятелей, которые не смогли передать другу видео. Теперь мы сами решаем, что и когда смотреть Популярность на этой волне набирали стриминговые сервисы, перезапустив индустрию сериалов. Сериалом в кино становится даже одна из самых популярных и дорогих франшиз 2010-х – «Мстители».

2018: Доставки всего через интернет

2010-е в шутку называют «раем для интровертов», теперь можно почти не выходить из дома, а получить по интернету через курьера все необходимое. В 2009 году основали компанию Uber. И к 2020 году реально заказать не только доставку себя до места назначения, но и получить еду или товары прямо на дом. Покупки в интернете стали частью нашей повседневности: они не требуют усилий, а качество связи постоянно растет.

2019: Дроны

В конце 2019 года власти решили создать систему для мониторинга полетов дронов. В такие моменты становится ясно, что уходящее десятилетие мы запомним именно развитием технологий. Теперь дроны делают фотографии, снимают фильмы, а поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уже ищет людей с помощью нейронной сети от Билайн и фото, сделанных с дронов. Запуск сетей пятого поколения (5G) в регионах России – задача следующего десятилетия.