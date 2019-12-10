На этой неделе в интерактивном музее «Россия-Моя история» открывается мультимедийная выставка «Звездное небо» волжского фотохудожника Алексея Гуполова.

В экспозиции гости смогут увидеть захватывающие снимки звездных пейзажей, сделанные фотографом в разных уголках мира, уникальные виды Волгограда из космоса, а также узнают множество интересных фактов, посвященных звездам и планетам. Выставка проходит при поддержке волгоградского Планетария и будет представлена в уникальном мультимедийном формате.

Алексей Гуполов – профессиональный пейзажный фотограф из г. Волжский. Главное увлечение мастера – астрофотография, ночные съемки природных и космических явлений – Северного сияния, Млечного пути; редкие виды нетронутых уголков природы. В поисках самых красивых кадров фотограф совершил множество путешествий по всему миру. Нередко съемки проходили в экстремальных условиях, например, в Лунной долине национального парка пустыни Атакама в Чили, в Боливии, в горах Гималаев, в окружении диких животных Камчатки.

Открытие выставки «Звездное небо» состоится в пятницу, 13 декабря, в 13:00. Специальный гость церемонии – мастерская звука «Музыка изнутри», музыканты которой сыграют на необычных инструментах — глюкофонах и создадут особенную, космическую атмосферу выставки. Вход на экспозицию – по билетам. Выставка продлится до 25 декабря 2019 года. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (8442)97-91-81, а также на сайте www.myhistorypark.ru