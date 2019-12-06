Тематическая ярмарка Хогсмида будет организованна для всех поклонников Гарри Поттера уже в ближайшее воскресенье. На таинственной улочке Хогсмида, которая откроется в ТРЦ «Акварель», посетители найдут все самое необходимое для волшебства.

«Доставайте свои мантии, обновите список заклинаний, пакуйте ингредиенты для зелий и снимайте галеоны хорошего настроения с ваших счетов в банке Гринготс. На ярмарке в Хогсмиде вам будет куда всё это применить,» — уверяют в пресс-службе торгового центра.

Ярмарка будет работать 8 декабря с 11:00 до 21:00 в атриуме.

Поклонников Гарри Поттера приглашают на ярмарку в Хогсмид Общество

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