Тематическая ярмарка Хогсмида будет организованна для всех поклонников Гарри Поттера уже в ближайшее воскресенье. На таинственной улочке Хогсмида, которая откроется в ТРЦ «Акварель», посетители найдут все самое необходимое для волшебства.

«Доставайте свои мантии, обновите список заклинаний, пакуйте ингредиенты для зелий и снимайте галеоны хорошего настроения с ваших счетов в банке Гринготс. На ярмарке в Хогсмиде вам будет куда всё это применить,» — уверяют в пресс-службе торгового центра.

Ярмарка будет работать 8 декабря с 11:00 до 21:00 в атриуме.