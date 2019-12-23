Сладкими угощениями и ярким представлением молодежный совет Волгоградского алюминиевого завода поздравил воспитанников Дубовской школы-интернат с Новым годом.

В этом им помогла творческая группа ДК Тракторозаводского района. Артисты показали театрализованное представление с ростовыми куклами, дедом Морозом и Снегурочкой. После выступления маленькие зрители смогли пообщаться и сфотографироваться с полюбившимися им сказочными персонажами — трехметровым медведем и снежинкой.

В конце праздничного вечера дети исполнили новогодние песни и прочитали праздничные стихи для своих гостей.

—  Мы всегда рады встретиться с ребятами, поздравить их с Новым годом и подарить частичку своего тепла, — говорит член молсовета Михаил Триполкин.Подарили добро Общество

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