Внимание автомобилистов, на железнодорожном переезде по ул. Шурухина вводится временное ограничение движения транспорта.

Как сообщают в пресс-службе администрации Волгограда, ограничение вводится на период проведения плановых работ на переезде «29 км перегона Орловка – Мечётка». Ограничение для движения транспорта вводится на пересечении железнодорожных путей с ул. Шурухина с 22:00 27 декабря до 4:00 28 декабря 2019 года.

Объезд участка возможен по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Н. Отрады, Героев Тулы, Латошинской, 3-й Продольной магистрали.