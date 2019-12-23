На улице Хорошева начались работы по озеленению. Первые 100 крупномерных деревьев были высажены на зеленой зоне вдоль новой дороги. Всего здесь появится свыше 400 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород.

Специалисты приступили к озеленению территории в период, когда в Волгограде установилась теплая погода с температурой выше нуля по Цельсию. В настоящее время растения пребывают в состоянии сна, поэтому с началом вегетационного периода они быстрее адаптируются к новым условиям.

Общая площадь озеленения нового объекта составляет около 8 тысяч квадратных метров. Тут будут высажены пятиметровые ивы, остролистные клены, черемуха и шестиметровые сербские ели. Также агрономы высаживают рябины и ели обыкновенные.

Вдоль автомобильной дороги специалисты обустроили пешеходные аллеи и велодорожку, смонтировали освещение. В ближайшее время рабочие расставят вдоль зеленой зоны парковую мебель.

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