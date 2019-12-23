Начиная с 1 января 2020 года жители региона будут платить за вывоз мусора меньше. По данным РИАЦ, тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей Волгоградской области будет снижен на 7,8 процента и составит 105 рублей 91 копейка в месяц с человека для жителей многоквартирных домов и 104 рубля 37 копеек — для жителей частного сектора. Соответствующее решение было принято 20 декабря на заседании коллегии регионального комитета тарифного регулирования.

Как пояснила руководитель ведомства Светлана Горелова, новая, сниженная цена на услугу установлена с учетом освобождения регионального оператора по обращению с ТКО от налога на добавленную стоимость, и в связи со снижением объемов захоронения отходов в пользу их переработки.