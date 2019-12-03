В преддверии Нового года и Рождества в Волгоградском планетарии буде проходить познавательная программа «Звезда Рождества», которая познакомит гостей с библейской легендой о Рождестве.

Как сообщают в пресс-службе Волгоградского планетария, программа будет проходить с 24 по 26 декабря и с 6 по 8 января. Во время программы гости рассмотрят астрономические явления, которые могли быть приняты за Вифлеемскую звезду. Это и соединение ярких планет и звезд, комета, яркий болид, вспышка сверхновой и другие.

Спешите — количество мест ограничено.

Заявки по телефону: 24-18-72; 24-18-80; 8 961- 067-89-10

Планетарий приглашает на познавательную программу «Звезда Рождества» Общество

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