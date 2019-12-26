Для того, чтобы удовлетворить спрос ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда из Волгограда в Москву на 28 и 29 декабря.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в период повышенного спроса на поездки в предновогодние дни назначаются дополнительные поезда:

– поезд №555/255 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 29 декабря в 05:45, прибытием в Москву на следующие сутки в 04:00;

– поезд №279/280 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28 декабря в 19:32, прибытием в Москву на следующие сутки в 22:55;

Продажа билетов открыта.

***

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».