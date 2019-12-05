В текущем году в областные медицинские учреждения были направлены 92 санитарных автомобиля. Буквально на днях в больницы поступила уже третья партия из 29 новых автомобилей.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, три машины направлены в городскую больницу №1 Камышина, по две машины — в Городищенский, Калачевский, Михайловский, Фроловский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы, по одной — в Алексеевский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Котовский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Палласовский и Старополтавский районы. Автомобили будут использовать для выездов специалистов в отдаленные населенные пункты, доставки пациентов на диализ, на госпитализацию.

В 2019 году впервые выделено более 66 миллионов рублей из средств областного бюджета на закупку санитарного автотранспорта. Также в 2019 году 36 автомобилей класса «универсал» отправились в социальные учреждения муниципальных районов. Новые машины для службы бесплатной доставки пожилых граждан в поликлиники и больницы регион получил в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».